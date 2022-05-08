شنت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين اليوم الأحد، حملة تموينية موسعة على الأسواق والمحلات العامة بمدينة شرم الشيخ، وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من المياه الغازية المنتهية الصلاحية، وتحرير 38 محضرًا متنوعًا.



وقال المهندس سامي عبد القادر، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إن الحملة استهدفت الأسواق والمحلات التجارية العامة، وجرى ضبط 193 زجاجة مياه غازية منتهية الصلاحية وزن 2 لتر، و1 لتر، إضافة إلى ضبط 123 عبوة زيوت ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية.



وأوضح وكيل وزارة التموين، في تصريح لـ"الشروق"، أنه جرى تحرير 38 محضرًا تموينيًا متنوعًا، بواقع 2 محضر غش تجارى، و11 محضرًا عدم حمل شهادة صحية، ومحضرين بيع بأزيد من السعر، و23 محضر عدم إعلان عن الأسعار، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.



وأكد على استمرار تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات العامة بمدينة شرم الشيخ، وكافة مدن المحافظة؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تحت إشراف مباشر من إبراهيم الحارون وكيل مديرية التموين، وبالتنسيق مع رئيس مباحث التموين، ومدير حماية المستهلك، ومديري إدارات التموين بالمحافظة.