مدرب وفاق سطيف: من الصعب تعويض الرباعية أمام الأهلي في الجزائر

يرى داركو نوفيش، المدير الفني لـ وفاق سطيف الجزائري، أن التعويض أمام الأهلي في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، أصبح صعب للغاية بعد الخسارة في القاهرة برباعية نظيفة.

وقال نوفيتش في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «الوصول إلى المباراة النهائية أصبح صعب للغاية، رباعية أنها هزيمة كبيرة، ليس سهلا التعويض أمام فريق بحجم الأهلي».

وأضاف: «قبل المباراة، البعض تحدث عن غيابات بصفوف الأهلي، وأنا أكدت للاعبين أن هذا الأمر غير صحيح، قلت للاعبين لا تصدقوا أن الأهلي يمر بفترة صعبة، الأهلي فريق كبير ولابد من التركيز لتحقيق نتيجة إيجابية، قبل مباراة العودة».

وأوضح: «لعبت بأسلوب هجومي منذ بداية اللقاء، ولم أغلق المساحات بعد الطرد، لأنني كنت أسعى لتسجيل هدف في مباراة اليوم بالاعتماد على لاعبين بأعينهم».

وشدد: «الأهلي فريق كبير يملك أسلحة متنوعة وخطيرة، لم أخش مواجهة الأهلي ولكن كنت أسعى لمرور أول 20 دقيقة دون أهداف».

واسترسل: «لكن الطرد أثر على فريقنا في مواجهة اليوم، وحاولت إيقاف خطورة الأهلي مثل علي معلول، هو لاعب كبير ومن أفضل اللاعبين في مصر حاليًا وليس سهلًا إيقافه».

وأتم: «الأهلي فريق كبير وكان مدعومًا بجماهيره في مواجهة اليوم ونعاني من إصابات في خط الدفاع، والطرد غير مجريات المباراة تمامًا، ليس من السهل الصمود أمام الأهلي بـ 10 لاعبين، أيا كانت خط اللعب الأحمر يقدم مستوى رائع دائما».