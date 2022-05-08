الخارجية اللبنانية: أغلب المخالفات المرصودة بتصويت المغتربين لا تؤثر على سلامة الانتخابات

أكد الأمين العام لوزارة الخارجية اللبنانية هاني شميطلي، انتظام عمليات التصويت في المرحلة الثانية لاقتراع المغتربين في الانتخابات النيابية والتي تجرى اليوم في 48 دولة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن غرفة عمليات وزارة الخارجية ترصد جميع مراكز الاقتراع البالغ عددها 192 مركزا بها 521 لجنة فرعية على مستوى جميع الدول التي تجري بها الانتخابات.

وأوضح شميطلي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن أغلب المخالفات المرصودة لا تؤثر على سلامة الانتخابات وسيرها، مشددا على أن المشرفين على الانتخابات يقومون بتدوين أي مخالفة في محضر اللجنة ويتم تقييمها من قبل الجهات القضائية المختصة.

وشدد على أن غرفة العمليات تقوم بالتدخل الفوري حال وقوع أي مشكلة في أي من مراكز الاقتراع على مدار الـ15 ساعة التي تفتح فيها اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين، حيث فتحت اللجان أبوابها من السابعة صباحا وتستمر حتى العاشرة مساء وفقا لتوقيت كل دولة.

وأشار إلى أن هناك ضمانات لسلامة صناديق الاقتراع وحفظها من أي تلاعب، مشيرا إلى وضع أجهزة تتبع داخل الصناديق حتى نقلها تباعا من الدول التي أجريت فيها الانتخابات وحتى لبنان، على أن يتم تسليم الصناديق لوزارة الداخلية التي تحتفظ بها حتى فرزها في الخامس عشر من شهر مايو الجاري بعد انتهاء الانتخابات في الداخل.

وكان عدد من المراقبين قد رصدوا مخالفات بعدد من مراكز الاقتراع في المرحلة الثانية لتصويت المغتربين.

وانطلقت المرحلة الثانية من التصويت في الساعات الأولى من صباح اليوم بعدد من مدن استراليا وخصوصا سيدني وملبورن وبريزبن وكانبيرا ثم مدن أيدلايد وبيررث والتي تضم جميعها 59 لجنة فرعية ويصوت فيها 20661 لبنانيا، ثم توالت مراكز الاقتراع في فتح أبوابها بالإمارات العربية المتحدة وروسيا ورومانيا وقبرص وفرنسا وبريطانيا والدول الأفريقية، فيما كان عدد من الولايات الأمريكية آخر المناطق التي تفتح فيها اللجان، حيث فتحت في السابعة صباحا بتوقيتها والتي وافقت الرابعة عصرا بتوقيت لبنان.

ويحق لـ 194348 مغتربا التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات اللبنانيين بالخارج في الدول الـ 48 التي تعتمد الأحد كإجازة رسمية أسبوعية، حيث تضم الولايات المتحدة الأمريكية أكبر عدد من المغتربين اللبنانيين المسجلين للمشاركة في الانتخابات، حيث سجل فيها 27982 شخصا يحق له الاقتراع يليها فرنسا بـ27813 ناخبا ثم كندا التي سجل بها أكثر من 27447 ألف مغترب ثم الإمارات العربية المتحدة بكتلة تصويتية تبلغ 25066 موزعين على 3 مراكز اقتراع تضم 52 لجنة فرعية. كما تضم استراليا 20661 مغتربا مسجلا وألمانيا 16171 شخصا وبريطانيا 6535 شخصا وكوت ديفوار 6070 شخصا والبرازيل 2861 شخصا.

ويبلغ إجمالي عدد مراكز الاقتراع الرئيسية في بلدان المرحلة الثانية 192 مركزا بها 521 لجنة فرعية.

وكانت المرحلة الأولى من انتخابات المغتربين قد أجريت أمس الأول في 10 دول شارك فيها 18225 ناخبا من بين 30929 لهم حق التصويت حيث بلغت نسبة المشاركة 59 %.

ويتنافس في الانتخابات التي تجري بنظام القائمة النسبية فقط حوالي 718 مرشحا ضمن 103 قوائم انتخابية في 15 دائرة كبرى على مستوى لبنان على 128 مقعدا مناصفة بين المسلمين والمسيحيين بمختلف طوائفهم.