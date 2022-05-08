انطلاق المرحلة الثانية من تصويت المغتربين اللبنانيين بالانتخابات النيابية بداية من استراليا

انطلقت المرحلة الثانية من تصويت المغتربين اللبنانيين في الانتخابات النيابية والتي تجرى في 48 دولة حول العالم، حيث كانت البداية بفتح أبواب الاقتراع بعدد من مدن استراليا في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت لبنان (الحادية عشر مساء بتوقيت مصر) والتي توافق السابعة صباح الأحد بتوقيت استراليا على أن تتوالى عمليات فتح اللجان تباعا في باقي المدن باستراليا ثم الإمارات العربية المتحدة وروسيا ورومانيا وقبرص فرنسا على أن تكون آخر مراكز اقتراع يتم فتحها في عدد من الولايات الأمريكية التي تفتح أبوابها في الخامسة مساء غد الأحد بتوقيت لبنان.

وفتح في الثانية عشر منتصف الليل ١٤ مركز اقتراع في مدن سيدني وملبورن وبريزبن وكانبيرا على أن يتبعها مدن أيدلايد وبيررث والتي تضم جميعها 59 لجنة فرعية ويصوت فيها 20661 لبنانيا.

ويحق لـ 194348 مغتربا التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات اللبنانيين بالخارج في الدول الـ 48 التي تعتمد الأحد كإجازة رسمية أسبوعية وذلك بدء من السابعة صباحا بتوقيت كل دولة وحتى العاشرة مساء.

وتضم الولايات المتحدة الأمريكية أكبر عدد من المغتربين اللبنانيين المسجلين للمشاركة في الانتخابات، حيث سجل فيها 27982 شخصا يحق له الاقتراع يليها فرنسا بـ27813 ناخبا ثم كندا التي سجل بها أكثر من 27447 ألف مغترب ثم الإمارات العربية المتحدة بكتلة تصويتية تبلغ 25066 موزعين على 3 مراكز اقتراع تضم 52 لجنة فرعية. كما تضم استراليا 20661 مغتربا مسجلا وألمانيا 16171 شخصا وبريطانيا 6535 شخصا وكوت ديفوار 6070 شخصا والبرازيل 2861 شخصا.

ويبلغ إجمالي عدد مراكز الاقتراع الرئيسية في بلدان المرحلة الثانية 192 مركزا بها 521 لجنة فرعية. وكانت المرحلة الأولى من انتخابات المغتربين قد أجريت أمس في 10 دول وهي مصر والسعودية وقطر والكويت وسوريا وعمان والبحرين والأردن والعراق وإيران، حيث شارك فيها 18225 ناخبا من بين 30929 لهم حق التصويت حيث بلغت نسبة المشاركة 59 %.

ويتنافس في الانتخابات التي تجري بنظام القائمة النسبية فقط حوالي 718 مرشحا ضمن 103 قوائم انتخابية في 15 دائرة كبرى على مستوى لبنان على 128 مقعدا مناصفة بين المسلمين والمسيحيين بمختلف طوائفهم

ومن المقرر أن تجري الانتخابات في الداخل يوم 15 مايو الجاري، على أن يقوم المسئولون المدنيون عن تنظيم العملية الانتخابية بالإدلاء بأصواتهم يوم 12 مايو الجاري.