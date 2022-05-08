أدان التنظيم الشعبي الناصري اللبناني، في بيان اليوم الأحد، «الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له عناصر من القوات المسلحة المصرية، على أيدي مجموعة إرهابية مسلحة، غرب سيناء».

وبحسب ما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، مساء الأحد، توجه التنظيم بخالص العزاء لأسر الشهداء، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد في بيانه، على التضامن مع مصر في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها، مشددا على رفض كل أساليب العنف والإرهاب.

وأمس السبت، أعلن العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إحباط هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بغرب سيناء.

وقال المتحدث العسكري في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: «قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه في غرب سيناء، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة، ما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جندي وإصابة 5 أفراد».

وأضاف البيان أنه جارٍ مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء، مؤكّدًا استمرار جهود القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي العزاء للشعب المصري والقوات المسلحة في ضحايا الهجوم، مؤكدا أن العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب.