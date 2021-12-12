تشريعية النواب ترفض طلب رفع الحصانة عن النائبة سحر القاضي

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أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة، رفضها طلب بالإذن برفع الحصانة عن النائب سحر القاضى عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بمحافظة البحيرة.

كان نواب اللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عقدوا صباح اليوم الأحد، اجتماعا موسعا لنظر طلب رفع الحصانة بحضور النائبة سحر القاضى، وناقشت الطلب واطلعت على الأوراق المرفقة به وتفاصيل الدعوى المقامة ضد النائبة، وهى خاصة بشيك بدون رصيد بقيمة 5 ملايين جنيه.

وقررت اللجنة رفض طلب رفع الحصانة عن النائبة سحر القاضى، الكيدية وعدم استيفاء الشروط المحددة فى اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وعدم التوثيق.