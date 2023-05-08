تحطم سيارة إثر انهيار جزئي بعقار صادر له قرار إزالة في الإسكندرية

تحطمت، اليوم الأحد، سيارة ملاكي تصادف وقوفها أسفل عقار قديم "مأهول بالسكان" انهارت شرفاته جزئيًا في منطقة كرموز، غربي الإسكندرية، دون أن يسفر الحادث عن وقوع إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

وتلقت شرطة الإسكندرية، إخطارين من غرفتا عمليات حي غرب، ومحافظة الإسكندرية، يفيدان بورود بلاغ من الأهالي لإدارة النجدة، حول سقوط أجزاء من عقار قديم في نطاق الحي.

وبانتقال الشرطة، رفقة الحماية المدنية، والإسعاف، ومسئولي حي غرب، إلى موقع الحادث، تبين أن سكان المنزل غادروه قبل وقوع الانهيار، وأن العقار قديم وصادر له قرار إزالة ولم يتم تنفيذه.

وتم وضع سياج وحواجز حديدية حول العقار حرًا على حياة المارة، لحين عرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وتحرر محضر إداري بالواقعة، تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة للتحقيق.