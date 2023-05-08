ارتفاع أسعار الذهب عالميا في بداية تعاملات الأسبوع الجديد

استهلت أسعار العقود الآجلة للذهب تعاملات الأسبوع الجديد بارتفاع طفيف اليوم الاثنين، مع استمرار ضعف الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى، حيث يقيم المستثمرون البيانات الاقتصادية الأمريكية ويدرسون الخطوة التالية من جانب مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بشأن السياسة النقدية بعد زيادة الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس في الأسبوع المقبل.



كما يتراقب المتعاملون بيانات التضخم الأمريكية المقرر نشرها في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.



وتراجع مؤشر قيمة الدولار في التعاملات الأوروبية اليوم إلى 04ر101 نقطة في حين ارتفع في بداية التعاملات الأمريكية إلى 34ر101 نقطة، قبل أن يفقد مكاسبه ويتراجع إلى 17ر101 نقطة.



وارتفع سعر الذهب اليوم بمقدار 40ر8 دولار أي بنسبة 4ر0% تقريبا إلى 20ر2033 دولار للأوقية تسليم يونيو المقبل.



وتراجع سعر الفضة بمقدار 096ر0 دولار إلى 834ر25 دولار للأوقية تسليم يوليو المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0465ر0 دولار إلى 9395ر3 دولار للرطل تسليم يوليو المقبل.



وعلى صعيد البيانات الاقتصادية،أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم الاثنين، ارتفاع مخزون مستودعات الجملة في الولايات المتحدة خلال مرس الماضي على خلاف التوقعات.



وذكرت الوزارة أن المخزون استقر تقريبا خلال مارس الماضي عند نفس مستواه في الشهر السابق الذي سجل أيضا استقرارا وفقا للبيانات المعدلة.



كان المحللون يتوقعون ارتفاع المخزون خلال مارس الماضي بنسبة 1ر0% بعد ارتفاعه بنفس النسبة خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.