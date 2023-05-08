ميسي يتوج بجائزة جديدة

توج المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة أفضل رياضي في العالم عن عام 2023، والمقدمة من أكاديمية «لوريوس» الرياضية.

وتقدم جائزة «لوريوس» بشكل سنوي، التي تم تدشينها لأول مرة عام 2000، لأفضل رياضي حقق إنجازات مميزة سواء على الصعيد الفردي أو الجماعي.

وتفوق النجم الأرجنتيني ميسي في جائزة لوريوس هذا العام، على زميله بالنادي الباريسي كيليان مبابي، والهولندي ماكس فيرستابن (فورمولا 1)، والسويدي موندو دوبلانتس (ألعاب القوى)، والإسباني رافائيل نادال (التنس)، والأمريكي ستيفن كيري (كرة السلة).

ويُعد ميسي لاعب كرة القدم الوحيد الذي فاز بجائزة لوريوس حتى الآن، بعدما توج بها من قبل عام 2020.