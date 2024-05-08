تحدث الفنان حسن الرداد، عن رحلة كفاحه لتحقيق حلم التمثيل، والتي بدأت من مدينة دمياط وصولا إلى القاهرة، قائلا: «أنا عندي رحلة سنين من السعي قبل أن أصل إلى القاهرة.. عشت سنوات كثير أروح أعمل مقابلات من دمياط للقاهرة وشقيت جدًا».

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الثلاثاء، أنه شارك في أول فيلم له وهو في السنة الأولى بمعهد الفنون المسرحية عام 2006، في حين كانت أولى بطولاته عام 2013.

وتحدث عن سنوات السعي قبل الوصول إلى القاهرة للدراسة بمعهد الفنون المسرحية عام 2006، قائلا: «عشت سنوات معاناة أركب الاتوبيس من دمياط على القاهرة، المخرج يقول لي تعال الساعة 9 الصبح، على أساس هقدم مشهد مثلا، وأقعد حتى الساعة 2 بليل، وفي الأخر يقول لي أنا كنت عايزك تتعرف على الأجواء واللوكيشن».

وأشار إلى أن حادث وفاة شقيقه عام 2003 كان نقطة تحول كبيرة في حياته، معقبا:« بعد حادث وفاة شقيقي قررت وقتها أبعد عن التمثيل وعن الحلم اللي كنت بحلم بيه»، موضحا أنه تعلم من سنوات السعي أن كل حلم يتحقق في وقته المناسب.

وأوضح أنه منذ صغره كان يمتلك إصرارا قويا على تحقيق هدفه في أن يصبح ممثلا أو لاعب كرة قدم، لافتا إلى أنه كان لاعب كرة القدم بالفريق الأول لنادي دمياط حتى عمر الـ16 عامًا.

وأضاف أن رغبته في السفر إلى القاهرة والعمل بمجال التمثيل كانت أقوى من أي شيء آخر، مشيرا إلى أنه ترك كرة القدم في سن الـ16 عامًا واتجه للقاهرة للدراسة بمعهد الفنون المسرحية.