وجه اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مدينة العريش، المسئولين بمختلف الإدارات برفع كفاءة كورنيش وشاطئ العريش، في إطار الاستعداد لاستقبال فصل الصيف.

وأوضح "عفش"، في بيان له اليوم الأربعاء، أن إدارة تحسين البيئة أشرفت على أعمال شركة النظافة من خلال دفع فريق عمل لتجريد وتلميع جسم الكورنيش من غرناطة حتى نهاية الكورنيش، مشيرًا إلى أنه جارٍ العمل عند فندق قويدر تحت أشرف ومتابعة رئيس منطقة خدمات الساحل.

كما تابع رئيس مدينة العريش، ما تم من أعمال الإنارة على الكورنيش ودفع قسم الإنارة لعمل صيانة للكشافات على الكورنيش، وشارع الخدمة على البحر، لافتًا إلى أنه جارٍ رفع كل الإشغالات من على جسم الكورنيش وإنذار المخالفين، وخاصة أصحاب الخيول والدراجات وعمل حملة إشغالات كاملة.



