رام الله ترحب بقرار جزر البهاما الاعتراف بدولة فلسطين

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بقرار جزر البهاما الاعتراف بدولة فلسطين، مشيرة إلى أنه قراراً مهماً منسجماً مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في وقت يتعرض فيه الكل الفلسطيني إلى محاولة تهجير وطمس لقضيته على يد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

وأضافت الوزارة في بيان، : تأتي أهمية هذا القرار في إطار مساهمته تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض وعاصمتها القدس الشرقية، ما سيساهم في تحقيق الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وثمنت الوزارة مواقف دول حوض الكاريبي كافة ومساعيها النبيلة للدفع باتجاه تحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني، ولدعمها الفعلي لمبدأ حل الدولتين، بدءًا من الاعتراف بالدولتين، حيث اصبحت كافة هذه الدول تعترف بدولة فلسطين وتعمل على اقامة علاقات دبلوماسية معها على اسس الاحترام والاعتراف المتبادل.

ودعت بقيت الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى السير على طريق دول حوض الكاريبي، وأن تستند إلى الإرادة الشعبية والشرعية الدولية في انصاف الشعب الفلسطيني ودعم حقه في الاستقلال والعيش في كرامة وعدالة كباقي شعوب الأرض.

كانت وزارة خارجية جزر البهاما قد أعلنت أن مجلس الوزراء قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين.

وبحسب موقع "أخبار الكاريبي الآن"، قال مجلس الوزراء لجزر البهام في بيان الليلة الماضية، "تعتقد حكومة جزر البهاما أن الاعتراف بدولة فلسطين يظهر بقوة الالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وحق الشعوب في تقرير المصير على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وبهذا القرار تنضم جزر البهاما إلى قائمة تضم 144 بلدا تعترف بدولة فلسطين.

يذكر أن حكومة جمهورية ترينيداد وتوباجو، قررت في الثاني من مايو الحالي الاعتراف رسميا بدولة فلسطين.

كما أعلنت كل من جامايكا وباربادوس الشهر الماضي الاعتراف بدولة فلسطين.