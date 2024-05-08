واشنطن: عملية رفح محدودة بعد مناقشات مع إسرائيل

أكدت الحكومة الأمريكية أن تقدم الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة هو عملية "محدودة"، بعد محادثات مع الحكومة الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي اليوم الثلاثاء: "أوضحنا مخاوفنا مرارا وبثبات" بشأن "عملية كبرى في رفح في مناطق شديدة الكثافة السكانية مما قد يمثل خطورة أشد على المدنيين وسقوط قتلى وجرحى من بينهم."

ورغم ذلك تمت طمأنة واشنطن في محادثات مع ممثلين إسرائيليين أنها عملية "محدودة من حيث الوقت والحجم والمدى" تهدف إلى تعطيل قدرة حركة حماس على نقل الأسلحة عبر معبر رفح.

وأشار إلى أنه يتم متابعة الوضع تحسبا لحدوث مستجدات.

وافترض كيربي فيما يتعلق بالمفاوضات على اتفاق بشأن الرهائن مع حركة حماس أن الطرفين يمكنهما الاتفاق على أي نقاط عالقة.

وأشار كيربي إلى أن واشنطن ستقوم بكل ما في وسعها لدعم هذه العملية وتحقيق هذه النتيجة، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل. وذكر أنه في هذه المرحلة الدقيقة والتوقيت شديد الحساسية في المفاوضات، من الأفضل ترك المفاوضين لسد الثغرات الحالية، غير أنه بالنظر إلى هذا السياق، فإن ذلك يبدو ممكنا.