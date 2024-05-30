 بايدن يشارك في إحياء ذكري إنزال نورماندي في فرنسا - بوابة الشروق
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بايدن يشارك في إحياء ذكري إنزال نورماندي في فرنسا

د ب أ
نشر في: الخميس 30 مايو 2024 - 4:06 ص | آخر تحديث: الخميس 30 مايو 2024 - 4:07 ص

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن السفر إلى فرنسا في بداية يونيو للمشاركة في مراسم إحياء ذكرى إنزال قوات الحلفاء في نورماندي خلال الحرب العالمية الثانية.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان- بيير عن اعتزام بايدن السفر اليوم الأربعاء دون الإشارة إلى مزيد من تفاصيل الرحلة.

وتم إنزال جنود الحلفاء على شواطئ نورماندي قبل 80 عاما في السادس من يونيو 1944.

وتمثل عملية إنزال نورماندي بداية تحرير أوروبا من ألمانيا النازية.

وتشكلت قوات الحلفاء آنذاك بصفة رئيسية من القوات الأمريكية والبريطانية والكندية والبولندية والفرنسية.

 ومن المقرر أن يتم إحياء ذكرى العملية في تأبين دولي بحضور قادة من جميع أنحاء العالم على ساحل نورماندي في السادس من يونيو. 


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