كهربا: الأهلي غير حياتي وأنا رقم 1

قال محمود عبد المنعم كهربا، نجم الأهلي، أن حياته تغيرت بعد انتقاله للفريق الأحمر منذ موسم 2019.

كهربا صرح تلفزيونيًا لقناة أون تايم سبورتس قائلًا:" اللي في قلبي على لساني، حياتي تغيرت بعد انتقالي إلى الأهلي هدأت من ناحية العصبية كثيرًا عن الأول، شخصيتي لم تتغير ولكن تعلمت الكثير من الأمور".

أضاف:" لا يوجد في الأهلي مصطلح النجم الأوحد هناك نظام داخل الفريق والجماهير سند لأي لاعب يرتدي قميص النادي عكس ما نراه في أندية أخرى هذا خطأ لأنه يؤثر على باقي اللاعبين".

أكمل:" اللعب في الأهلي غير تاريخي، ولا أعلم عدد بطولاتي مع النادي حتى الآن؟ ، ولا يزال المشوار طويلًا وأتمنى التتويج بمزيد من الألقاب".

تابع:" أنا رقم 1 في أي مكان، كولر نجح في استفزازي وحزنت منه وتحدثت معه بعد تصريحه بأنني رقم 3 في ترتيب المهاجمين، ليست لدي أي مشكلة في قراراته الفنية ولكني كنت أتمنى أن لا يكون تصريحه أمام وسائل الإعلام".

أتم:" أنا تحت أمر الأهلي في أي شيء، شاركت في نهائي إفريقيا بآخر ربع ساعة من المباراة ونجحت مع أفشة في التقدم للأمام والضغط على دفاع الترجي".