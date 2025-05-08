قيمة فاتورة الصادرات الألمانية تتجاوز 133 مليار يورو في مارس

أفادت البيانات الصادرة عن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا اليوم الخميس بأن الصادرات الألمانية حققت مجددا ارتفاعا في مارس الماضي، ونوه المكتب إلى أن الصادرات الألمانية ارتفعت على نحو خاص في الولايات المتحدة، حيث تلوح في الأفق رسوم جمركية جديدة.

وأوضح المكتب أن قيمة فاتورة الصادرات الألمانية في الشهر المذكور بلغت 2ر133 مليار يورو، بزيادة نسبتها 1ر1% مقارنة بالشهر السابق عليه، وبنسبة 3ر2% مقارنة بمارس من العام الماضي(أي على أساس سنوي).

وكما في السابق، توجهت معظم الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة: حيث صدّر المصنعون الألمان سلعًا بقيمة 6ر14 مليار يورو إلى أمريكا، أي بزيادة معدّلة وفقًا للتقويم والمواسم بنسبة 4ر2% مقارنة بشهر فبراير الماضي. وذكر المكتب أن هذا النمو فوق المتوسط يُعزى جزئيًا إلى أن إسراع الشركات في تنفيذ عمليات التوريد لتفادي الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما ارتفعت الصادرات الألمانية إلى دول الاتحاد الأوروبي الشريكة بنسبة 1ر3% لتصل إلى 3ر72 مليار يورو. وحقق التبادل التجاري مع دول منطقة اليورو نموًا أكبر بنسبة 8ر3%. أما الصادرات إلى الصين فقد نمت بنسبة 2ر10% لتصل إلى 5ر7 مليار يورو.

ولا تزال هذه الأرقام غير متأثرة بحزمة الرسوم الجمركية العالمية التي أعلن عنها ترامب في أوائل أبريل الماضي.

يُذكر أن السياسة الجمركية التي ينتهجها ترامب والتي تعتبرها ألمانيا "عدوانية" تتسبب في تراجع آفاق التصدير بالنسبة للمصدرين الألمان الذين يُعدّون قاطرة للاقتصاد الألماني في سنوات الازدهار الاقتصادي.

وتراجعت توقعات التصدير وفقًا لمؤشر معهد "إيفو" في أبريل إلى أحد أدنى مستوياتها منذ الأزمة المالية. ورغم أن ترامب علّق جزءًا من حزمة الرسوم الجمركية، فإن الشركات ما زالت تشعر بقلق شديد من سياساته المتقلبة. ومن بين التهديدات المطروحة، احتمال فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على الأدوية.



