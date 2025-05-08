ترامب:الإعلان عن اتفاق تجاري مهم مع دولة كبيرة اليوم

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن عن اتفاق تجاري هام اليوم الخميس.

وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشال أن "المؤتمر الصحفي الكبير"، الذي سيعقد الساعة 10 صباحا (1400 بتوقيت جرينيتش) في البيت الأبيض، سيعلن عن "اتفاق تجاري كبير مع ممثلين عن دولة كبيرة ومرموقة".

وأضاف: "هذه هي الأولى من العديد"، دون أن يكشف عن الدولة المعنية بالصفقة.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن ثلاثة مصادر مطلعة على الخطط قولهم إن الاتفاق المعني هو مع المملكة المتحدة.

وسيكون هذا أول اتفاق مع شريك تجاري كبير للولايات المتحدة منذ أن فرض ترامب رسوما جمركية واسعة النطاق على الواردات إلى بلاده.