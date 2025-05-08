محافظ شمال سيناء يفتتح مبنى نقابة المهن الزراعية بالعريش

افتتح اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، مبنى نقابة المهن الزراعية بمدينة العريش، بحضور السيد خليفة، نقيب الزراعين، وعدد من الزراعيين وأسرهم.

وأكد المحافظ أن شمال سيناء تشهد طفرة تنموية كبيرة في شتى القطاعات، خاصة القطاع الزراعي، حيث أنشأت الدولة عددا من التجمعات التنموية في منطقة وسط سيناء.

ووجه نقيب الزراعين، الشكر إلى محافظ شمال سيناء على التيسيرات المقدمة وتشريفه لحفل الافتتاح، مؤكدا أن نقابة الزراعيين من أقدم النقابات، مشيرا إلى أن النقابة ستقدم خدمات للزراعيين وأسرهم والمجتمع السيناوي.

من جانبه أكد المهندس عبد الحليم لاشين نقيب الزراعيين بشمال سيناء، أن المساحة الكلية لأرض النقابة تبلغ 460 مترا مربعا، أقيم المبنى على مساحة 90% من الأرض، وتحتوي المرحلة الأولى من المبنى على بدروم به قاعة مناسبات باسم بيت الزراعيين، ومكاتب إدارية، والدور الأرضي به محال تجارية وقاعة اجتماعات وأفراح بمرافقها، حيث تكلف المبني مبلغ 10 ملايين جنيه من خطة النقابة.

وفي نهاية الحفل قدم نقيب الزراعيين درع النقابة إلى محافظ شمال سيناء لجهوده في خدمة التنمية على أرض سيناء.