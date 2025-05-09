أصيب فلسطينيان، أحدهما طفل، مساء الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة الخضر بمدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، وفق إعلام رسمي.

واقتحمت قوات إسرائيلية بلدة الخضر وتمركزت في منطقة البوابة ونشرت قناصة، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدّى إلى إصابة شاب بعيار في القدم، وطفل بشظايا الرصاص في الصدر والوجه، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضافت الوكالة أن القوات ألحقت أضرارا بأحد المحلات التجارية، بعد تكسير باب الزجاج الخارجي.

وصعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 961 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال (تشمل معتقلين أفرج عنهم)، وتهجير أكثر من 41 ألفا وتدمير مئات المنازل، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 172 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.