منصة أكس تحجب الوصول لحساب عمدة إسطنبول المسجون بناء على طلب تركيا

أفاد مسئولون وتقارير، اليوم الخميس، بأنه جرى حجب الوصول إلى حساب عمدة إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو على منصة "أكس" في تركيا، في أحدث خطوة ضد أحد المنافسين الرئيسيين للرئيس رجب طيب أردوغان.

وبحسب موقع "إنجيلي ويب" الذي يتتبع ويتحدث عن الرقابة عبر الإنترنت في تركيا، قيدت منصة أكس حساب إمام أوغلو في تركيا امتثالا لطلب قانوني من السلطات التركية التي استشهدت بمخاوف تتعلق بالأمن القومي والنظام العام.

ولا يوجد تعليق على الفور من منصة أكس باستثناء إشعار يقول إنه جرى تعليق حساب إمام أوغلو في تركيا استجابة لمطلب قانوني، ولايزال يمكن الوصول إلى الحساب من خارج تركيا.

وهناك 7. 9 مليون متابع لحساب إمام أوغلو على منصة أكس.

وقال جونينك جوركايناك وهو محامي يمثل موقع أكس في تركيا، إنه حرك استئنافا نيابة عن المنصة ضد القرار الذي يحجب الحساب.

وبين مركز مكافحة المعلومات المضللة التابع للرئاسة التركية، إن قرار المحكمة جاء عقب تحقيق في منشور نشره إمام أوغلو على منصة أكس الذي رأى ممثلو الادعاء أنه يحرض على ارتكاب الجرائم.

كما قضت السلطات بأنه نظرا لأن إمام أوغلو محتجز حاليا، فأنه لا يدير حسابه بشكل مباشر وبالتالي يشكل خطرا على النظام العام.