أوكرانيا تتلقى مساعدات اقتصادية بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي

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قدمت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، مليار يورو (1.1 مليار دولار لأوكرانيا لدعمها، وذلك ضمن برنامج مساعدات اقتصادية كبير.

وكتبت المفوضية، في بيان صحفي: "رمزيا، يتصادف صرف مبلغ المساعدات الاقتصادية مع يوم الذكرى في أوكرانيا والانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية".

ويعد المبلغ جزءا من قروض بقيمة 45 مليار يورو قدمتها مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي.

وبعد صرف المبلغ اليوم، يكون الاتحاد الأوروبي قد قدم لأوكرانيا 6 مليارات يورو منذ بداية العام.وكانت الكتلة الأوروبية قد التزمت بإقراض أوكرانيا 18.1 مليار يورو وفقا للبرنامج.

وسيتم تسديد القروض مع العائدات من الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس: "روسيا ستدفع ثمن التدمير الذي ألحقته بأوكرانيا".

وأضاف: "الاتحاد الأوروبي مستمر في دعم أوكرانيا سياسيا وماليا واقتصاديا وعسكريا".