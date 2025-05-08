إضراب محامي الغربية بسبب الرسوم القضائية

نظم أعضاء نقابة المحامين بمحافظة الغربية إضرابا عن العمل اليوم، بمحمع محاكم طنطا اعتراضا على زيادة الرسوم القضائية.

وقال محمد خليل نقيب محامي غرب طنطا، إن المحامين لم يحضروا جلسات اليوم بمحكمة الاستئناف العالي.

وأوضح خليل لـ"الشروق"، أنه تم تأجيل جميع القضايا وإثبات الإضراب في محاضر جلسات قضايا اليوم حتى لا يضر ذلك بالمتقاضين، مشيرا إلى أن النقابة تسعى إلى تطبيق الدستور والقانون خلال الساعات القادمة.

وأوضح أنه في حالة الفشل في التوصل إلى تسوية للأزمة، ستقوم النقابة العامة للمحامين بالقاهرة بإلغاء الرسوم المميكنة والتطوير، كما ستدعو الجمعية العمومية للمحامين على مستوى الجمهورية للانعقاد لاتخاذ الإجراءات المناسبة لإلغاء هذه الرسوم.

وأشارت آية محمود، محامية، إلى أن زيادة الرسوم علاوة على أنها غير دستورية فإنها تضر بالسلم العام وتكرس لشريعة الغاب -على حد قولها- حيث سيحاول الجميع اللجوء للقوة أو البلطجية للحصول على حقوقهم دون التقاضي لارتفاع تكلفته وهو ما حذر منه نقيب المحامين وجموع المحامين.

وأضاف محمد العقاد، محامي، إلى أن إضراب المحامين يصب في صالح المواطنين ويحافظ على الدستور والقانون لأنه لا ينبغي فرض أو زيادة رسوم تخالف الدستور وسيتم معاقبة المحامين المخالفين لقرارات النقابة والجمعية العمومية نقابيا.