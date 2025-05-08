أوكرانيا: قصف روسي لعدة مناطق رغم إعلان بوتين عن وقف إطلاق النار

أفادت السلطات الأوكرانية في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس بتعرض مناطق للقصف رغم إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن وقف إطلاق النار من جانب واحد دخل حيز التنفيذ عند منتصف الليل (2100 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء).

وقالت القوات الجوية الأوكرانية على تليجرام إن الطائرات الروسية ألقت قنابل موجهة عدة مرات فوق منطقة سومي شمالا، محذرة من استمرار النشاط الجوي في الاتجاه الشرقي.

وفي الوقت نفسه، تم الإبلاغ عن تحذيرات وهجمات بالطائرات المسيرة في منطقة ليبتسك في غرب روسيا، وفقا لحاكم المنطقة إيجور أرتامونوف.

ولم يتسن التحقق من المعلومات المقدمة من الجانبين بشكل مستقل.

وكانت وكالة الأنباء الروسية (تاس) أفادت بأن وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة من جانب واحد الذي أعلنته موسكو دخل حيز التنفيذ بعد منتصف الليل.

وأعلن بوتين عن وقف إطلاق النار تزامنا مع احتفالات روسيا السنوية بيوم النصر في 9 مايو/أيار، الذي يحيي ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا.

وقللت أوكرانيا من هذه الخطوة واعتبرتها رمزية، بينما واصلت كل من أوكرانيا والولايات المتحدة دعوتهما إلى وقف إطلاق نار لا يقل عن 30 يوما.