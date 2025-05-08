 قاض أمريكي يمنع ترحيل مهاجرين إلى ليبيا دون منحهم فرصة للطعن القضائي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قاض أمريكي يمنع ترحيل مهاجرين إلى ليبيا دون منحهم فرصة للطعن القضائي


نشر في: الخميس 8 مايو 2025 - 4:08 ص | آخر تحديث: الخميس 8 مايو 2025 - 4:08 ص

أمر قاض اتحادي الأربعاء بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يمكنها ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ما لم تُمنح لهم فرصة حقيقية للطعن في قرار ترحيلهم أمام المحكمة.

وجاء الحكم الصادر عن القاضي الاتحادي براين ميرفي في ولاية ماساتشوستس، بعد أن أفاد محامون بأن سلطات الهجرة أبلغت مهاجرين بنيتها ترحيلهم إلى ليبيا.

وكان ميرفي قد قضى سابقا بأنه لا يجوز ترحيل أي مهاجر إلى بلد غير بلده الأصلي ما لم يُمنح أولا الفرصة لإثبات أن هذا الترحيل سيعرض سلامته للخطر.

وأضاف أن أي عمليات ترحيل "وشيكة ستنتهك بوضوح مر المحكمة".


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