إيمري بعد بلوغ نهائي الدوري الأوروبي: أستون فيلا يستحق هذه اللحظة التاريخية

أكد أوناي إيمري أن فريقه استحق التأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي، بعد الأداء القوي الذي قدمه أمام نوتنجهام فورست في إياب نصف النهائي.

وقاد إيمري فريق أستون فيلا لتحقيق فوز كبير بنتيجة 4-0 على ملعب «فيلا بارك»، بعدما خسر مباراة الذهاب بهدف دون رد، ليتأهل إلى النهائي بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين.

ومن المقرر أن يواجه أستون فيلا نظيره فرايبورج في المباراة النهائية يوم 20 مايو الجاري بمدينة إسطنبول.

وقال إيمري في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «لقد كان يومًا خاصًا للغاية، والجماهير منحتنا طاقة كبيرة طوال المباراة».

وأضاف: «عملنا على تصحيح الأخطاء بعد مباراة الذهاب، وظهر الفريق بصورة قوية هجوميًا ودفاعيًا، وأنا فخور بما قدمه اللاعبون».

واختتم المدرب الإسباني تصريحاته قائلًا: «الوصول إلى نهائي أوروبي في مدينة مثل إسطنبول لحظة رائعة للنادي والجماهير، والآن علينا الاستعداد بأفضل شكل ممكن للمباراة النهائية».