رائد الفضاء الألماني ألكسندر جيرست يصف الصعود إلى القمر بأنه وسيلة للحفاظ على الأرض

صرح رائد الفضاء الألماني ألكسندر جيرست بأن الهدف من المهام الفضائية على سطح القمر ليست من أجل خلق مجال للبشر هناك، وإنما هي مهام علمية الطابع.

وقال جيرست اليوم الجمعة في مدينة إيرفورت الألمانية: "نحن لا نتوجه للقمر لأن الحياة عليه جميلة، فهو رمادي اللون نسبيا ومترب وهناك فراغ فوقه وضوء الشمس متوهج، ودرجة الحرارة - 150 درجة مئوية في الليل و+ 150 بالنهار."

وذكر جيرست /43 عاما/ إن المرء في المقابل يمكنه أن "يتعلم الكثير من خلال القمر عن سكان الأرض أنفسهم".

ويقدم جيرست مع الرائد الألماني أولف ميربولد / 77 عاما/ وهو الوحيد في ألمانيا الذي انطلق إلى الفضاء الخارجي ثلاث مرات – عرضا عن الفضاء في مدينة إيرفورت أمام 15 ألف طفل وشاب من الألمان ينظمها المركز الألماني للفضاء والطيران حول موضوع القمر بمناسبة مرور خمسين عاما على أول هبوط للإنسان على ظهر القمر في العشرين من يونيو عام 1969.

تخطط الولايات المتحدة لإرسال رواد فضاء ثانية إلى ظهر القمر.

أضاف جيرست قائلا: "نحن نصعد للقمر لأننا نريد أن نعلم أكثر عن أنفسنا ونعود بهذه المعارف إلى الأرض ثانية ، لكي نجعلها مكانا أقدر للحياة عليه ولنحفظه للأجيال المقبلة".