القطاع الزراعى بالوادي الجديد يواصل مكافحة سوسة النخيل الحمراء

تواصل مديرية الزراعة بالوادي الجديد، أعمال مكافحة أمراض النخيل بجميع المزارع والحقول المنتشرة بمراكز المحافظة الخمس.

وقال الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إن أعمال المكافحة تشمل إجراء فحص شامل لجميع أشجار النخيل، بالإضافة إلى علاج النخيل المصاب بالسوسة الحمراء والتخلص من الأشجار التي يصعب علاجها، ويتم إجراء أعمال الرش الوقائية ضد الأمراض الأخرى.

وأضاف المرسى فى بيان، اليوم السبت، أن الأعمال لا تتوقف فقط على أعمال الفحص والرش، ولكن يتم تنظيم ندوات إرشادية ميدانية مكثفة للمزارعين لتعريفهم بطرق الوقاية والعلاج، وكيفية التعرف على الأمراض التي تصيب ثروة النخيل، كما يتم تعريفهم بالطرق العلمية الحديثة الخاصة بطرق تقويس عراجين البلح التى تتم خلال الفترة الحالية ومعاملات الرى والتسميد وكيفية جنى الثمار.

يذكر أن محافظة الوادى الجديد من أكبر المحافظات إنتاجا للتمور، حيث يوجد بها حوالي 2 مليون نخلة، كما أنها تزرع أصنافا متنوعة من التمور وتصدر إنتاجها للعديد من الدول العربية والأسيوية والأوروبية.