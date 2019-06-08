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استمر حزب الخضر الألماني متصدرا لقائمة أقوى الأحزاب في ألمانيا في استطلاع أجري بعد أسبوعين من انتخابات برلمان أوروبا فيما سجل تحالف المستشارة انجيلا ميركل المسيحي تراجعا قياسيا.

وأظهر استطلاع معهد (فورسا) حصول حزب الخضر على 27% متقدما على تحالف ميركل الذي حصل على 24% بتراجع بمقدار نقطتين مقارنة باستطلاع الأسبوع الماضي.

بهذه النتيجة تتدنى شعبية تحالف ميركل إلى أقل من مستوياتها حتى إبان فضيحة التبرعات عام 2000.

ولم يطرأ تغيير على شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي حصل على 12% وهي نفس النسبة التي حصل عليها حزب البديل من أجل ألمانيا بزيادة بمقدار نقطة مئوية مقارنة باستطلاع الأسبوع الماضي.

وحصل حزب اليسار على 8% بزيادة بمقدار نقطة مئوية والحزب الديمقراطي الحر على 8%، فيما حصلت بقية الأحزاب مجتمعة على 9%.

كانت استطلاع الأسبوع الماضي أسفر عن تصدر حزب الخضر لقائمة أقوى الأحزاب السياسية ليتجاوز تحالف ميركل لأول مرة.

وتكفل النتائج الحالية تشكيل ائتلاف يضم الخضر والمسيحيين أو ائتلاف يضم الخضر والاشتراكيين واليساريين.