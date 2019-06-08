وزير خارجية المكسيك يصف اتفاق بلاده مع واشنطن بشأن المهاجرين بالـ«عادل»

وصف اليوم السبت وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، الاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة والمكسيك بشأن الهجرة بأنه "عادل".

وقال إبرارد إن الولايات المتحدة والمكسيك ستواصلان المحادثات في هذا الشأن خلال 90 يوما "إذا تطلب الأمر"، حسبما نقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج.

وأشار إلى أن المكسيك ستزيد من عمليات إنفاذ القانون التي تستهدف الحد من الهجرة للولايات المتحدة، وأوضح أنه سيتم نشر قوات من الحرس الوطني.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال اليوم السبت، إن المكسيك سوف "تحاول جاهدة للغاية" خفض عدد المهاجرين، بينما أعلن أن الجارة الجنوبية سوف تبدأ زيادة مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية.

وأعلن ترامب أمس الجمعة أنه لن يفرض رسوما جمركية بنسبة 5 بالمئة على كل السلع القادمة من المكسيك، وهو ما كان قد هدد به، قائلا إنه تم التوصل لاتفاق بشأن كبح تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى.

وقال ترامب في تغريدة: "المكسيك سوف تحاول جاهدة للغاية وإذا فعلت ذلك، فسوف يكون هناك اتفاق ناجح للولايات المتحدة والمكسيك".

وأعلن في وقت لاحق: "وافقت المكسيك على البدء الفوري في شراء كميات كبيرة من المنتجات الزراعية من مزارعينا الوطنيين الرائعين ".

وتعتبر المكسيك أهم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. وفي الربع الأول من العام الجاري، احتلت المكسيك المرتبة الأولى، متفوقة بذلك على كل من الصين وكندا. ولايزال من غير الواضح ما هي البضائع الأخرى التي سوف تشتريها المكسيك من الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 5 في المئة على جميع الواردات المكسيكية اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، مؤكدا أن هذه الرسوم ستتصاعد تدريجيا لتصل إلى 25% في وقت لاحق من العام الجاري مالم تذعن المكسيك للمطالب الأمريكية بأن تمنع مهاجري أمريكا الوسطى غير الشرعيين من عبور الحدود إلى الولايات المتحدة.

وفي إطار اتفاق الهجرة، سوف يعاد طالبي اللجوء إلى المكسيك بانتظار جلسات استماعهم في المحاكم الامريكية. وتعهدت المكسيك بتكثيف الإجراءات الأمنية في حدودها الجنوبية.