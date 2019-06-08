تأخر الرحلات الجوية في جزيرة بكوريا الجنوبية بسبب الأمطار الغزيرة

ضربت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية جزيرة جيجو في كوريا الجنوبية، مما تسبب في تأخير وإلغاء الرحلات الجوية ورحلات العبارات وكذلك تدمير البنية التحتية.

وذكرت صحيفة (كوريا تايمز) على الإنترنت، أنه تم رفع التحذير من هطول الأمطار الغزيرة، ولكن التحذيرات القوية من الرياح استمرت في جميع أنحاء المنطقة حتى أمس الجمعة، تاركة الركاب عالقين في المطار ومحطات العبّارات.

وذكرت هيئة الأرصاد الكورية أنه تم إصدار تحذير بشأن الرياح العاتية في جميع المناطق بالجزيرة، التي تعرضت فيها بعض المناطق لرياح بلغت سرعتها 25 مترا في الثانية، ووردت تقارير بحدوث أضرار شملت سقوط أشجار وتلفيات في المنشآت، كما صدر تحذير من الرياح القوية بالنسبة لمطار جيجو الدولي، حيث تم إلغاء رحلتين وتأجيل 120 رحلة أخرى يوم الخميس، وبعض الرحلات الأخرى أمس.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يبدأ موسم الرياح الموسمية في كوريا هذا الشهر ويستمر لمدة شهر تقريبًا.