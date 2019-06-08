الحزب الاشتراكي النمساوي ينهي الجدل حول رئاسته ويستعد للانتخابات البرلمانية

أعلنت باميلا راندي فاجنر رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي فى النمسا "إس بي أو" أن الجدل حول رئاسة الحزب قد انتهي وأنها سوف تقود الحزب في الانتخابات البرلمانية التى ستجرى في البلاد خلال سبتمبر المقبل.

وقالت فاجنر - في تصريح اليوم السبت - إنها حسمت الخلاف داخل الحزب حول القيادة في الانتخابات المقبلة، مشيرة إلى أن البعض حاول إزاحتها عن رئاسة الحزب لكونها أول امرأة تتولى القيادة منذ تأسيس الحزب قبل 130 عاما.

وأضافت فاجنر، البالغة من العمر 48 عاما والتي تولت الرئاسة في نوفمبر الماضي، أن اجتماع الأزمة الذي عقد في الحزب على مدار الأيام الماضية انتهي بنجاح وتم تحقيق التوافق على خطة العمل مع الانتخابات البرلمانية المبكرة والتي تجرى في سبتمبر المقبل عقب انهيار الائتلاف الحكومي السابق المكون من الحزبين المنافسين الشعب والحرية.

وقالت فاجنر إنه يجب أن يعتاد السياسيون على حقيقة أن النساء يتخذن القرارات المصيرية ويحترمونها، لافتة إلى أنها ستواصل طريقها وهي واثقة في قدرتها على قيادة الحزب إلى النجاح والمشاركة في تشكيل الحكومة القادمة.

وأوضحت فاجنر أنها ستواصل تعميق الحوار مع الناس والاقتراب من مشاكلهم وأنها لا تشعر بالقلق من استطلاعات الرأي التي تكشف عن تراجع شعبية الحزب.