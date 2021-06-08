الحكومة الكورية الجنوبية تدعو رعاياها لمغادرة أفغانستان

دعت الحكومة الكورية الجنوبية رعاياها إلى مغادرة أفغانستان، في ظل تصاعد وتيرة العنف هناك على خلفية انسحاب القوات الأمريكية من هذه الدولة.

وقال مصدر في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء في تصريح، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، إن هناك قلقا بالغا بشأن تصاعد وتيرة العنف في أفغانستان نتيجة انسحاب القوات الأمريكية من هناك، وتدعو الوزارة بشدة رعاياها المقيمين في أفغانستان إلى مغادرتها مؤقتا حتى قبل يوم 20 يونيو.

وأوضح أن عددا قليلا من المواطنين الكوريين يقيم في أفغانستان لأغراض تجارية باستثناء موظفي السفارة لدى أفغانستان حاليا.