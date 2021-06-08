وزير الخارجية اليمني يؤكد ضرورة إنهاء الحرب والدفع بالعملية السياسية ببلاده

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك ضرورة إنهاء الحرب والدفع بالعملية السياسية ببلاده.

جاء ذلك خلال لقاء بن مبارك، اليوم الثلاثاء، في العاصمة العمانية مسقط، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف؛ لبحث علاقات التعاون بين اليمن ودول المجلس في المجال الاقتصادي والاحتياجات التنموية والمشاريع الخدمية التي ينفذها المجلس في اليمن وسبل تنميتها، كما ناقشا أهمية تعزيز عضوية اليمن في بعض اللجان الخليجية بمجلس التعاون، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية.

وتطرق ابن مبارك إلى مستجدات الأوضاع السياسية في اليمن في ضوء الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب والدفع بالعملية السياسية بالرغم من تعنت مليشيا الحوثي ومماطلتهم في التعاطي مع المبادرة الأممية وإصرارها على استمرار الحرب، وآخرها خلال استهدافها بصاروخ باليستي لمحطة وقود في مدينة مأرب راح ضحيتها عدد من الشهداء بينهم أطفال، وكذا استمرار استهدافها لدول الجوار، وتهديدها للملاحة الدولية بالألغام والزوارق المفخخة وللبيئة البحرية بعدم سماحها بصيانة خزان النفط صافر وتفريغ محتوياتها.

من جانبه، أكد الدكتور الحجرف، موقف مجلس التعاون الدائم والثابت تجاه اليمن وشرعيته الدستورية وحرص المجلس ووقوفه جنبا إلى جنب في جهود استعادة اليمن، وإنهاء الانقلاب الحوثي والدفع بالعملية السياسية لتحقيق سلام شامل ومستدام وفقا للمرجعيات الثلاث، وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني وتوقه للأمن والاستقرار والتنمية، مشددا على أهمية وضع خطة متكاملة لإعادة الإعمار وتحقيق التعافي الاقتصادي ودفع عملية التنمية لخدمه الشعب اليمني.