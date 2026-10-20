مصدر عسكري يمني: الحوثيون يشنون 3 هجمات في تعز ومقتل مدنيين بقصف حي سكني

أفاد مصدر عسكري يمني، اليوم الثلاثاء، بأن جماعة الحوثي شنت 3 هجمات في محافظة تعز جنوب غربي البلاد، أحدها أسفرت عن مقتل وجرح مدنيين.

وأوضح المصدر، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن الهجوم الأول استهدف جبهة الشقب، عند البوابة الجنوبية لمدينة تعز، مشيرا إلى أن القوات الحكومية تمكنت من صد الهجوم، دون أن يحقق المهاجمون أي تقدم، عقب اشتباكات بين الجانبين.

وأضاف أن الهجوم الحوثي الثاني استهدف مواقع شمالي مدينة تعز، حيث دارت مواجهات عنيفة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين، دون أن يحدد عددهم.

وذكر المصدر أن الهجوم الثالث استهدف حي صينة السكني وسط مدينة تعز ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة نحو 10 آخرين.

وأفاد المصدر بأن المواجهات ما تزال مستمرة في أكثر من جبهة بمحافظة تعز، في ظل استمرار التوتر، مشددا على عزم القوات الحكومية على التصدي لأي هجمات تشنها جماعة الحوثي.

يشار إلى أن مدينة تعز تخضع لحصار تفرضه جماعة الحوثي على جميع منافذها، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية فيها.

ومنذ يوليو الماضي، تشهد عدة جبهات في اليمن تصعيدا عسكريا، خصوصا في محافظة تعز القريبة من مضيق باب المندب، ما أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف، فضلا عن نزوح نحو ربع مليون شخص، بحسب تقارير أممية.