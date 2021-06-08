رئيس وزراء كندا يعرب عن أسفه لمقتل 4 أفراد من عائلة مسلمة في هجوم متعمد

أعرب رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، عن تضامنه مع ضحايا الهجوم الذي شهدته مدينة لندن، بمقاطعة أونتاريو، والذي أسفر عن مقتل أربعة أفراد من عائلة مسلمة.

ووجه "ترودو"، في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، رسالة تضامن إلى الجالية المسلمة في مدينة لندن والمسلمين في جميع أنحاء البلاد، قائلا إن الإسلاموفوبيا ليس لها مكان في المجتمع الكندي، وهذه الكراهية يجب أن تتوقف، حسبما ذكرت قناة فرانس 24 الإخبارية اليوم الثلاثاء.

وكانت الشرطة الكندية قد أعلنت أمس، مقتل أربعة أفراد من عائلة مسلمة وإصابة خامس، هو صبي في عامه التاسع، بجروح في هجوم "متعمد" نفذه شاب بشاحنة صغيرة في مقاطعة "أونتاريو" بينما كانوا على الرصيف، مرجحة أن يكون دافعه كراهيته للمسلمين.

يذكر أن الهجوم وقع في مدينة لندن الصغيرة بجنوب المقاطعة وقد لاذ منفذه بالفرار لكن الشرطة ما لبثت أن ألقت القبض عليه، وقالت الشرطة إن المشتبه به يدعى "ناتانيال فيلتمان" (20 عاما) وقد ألقي القبض عليه في مركز تجاري يبعد سبعة كيلومترات عن مكان الهجوم، ووجهت له تهمة القتل العمد وتهمة خامسة بمحاولة القتل.