رئيس وزراء بريطانيا يتعهد بدعم القطاع المالي

تعهد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، بدعم القطاع المالي في بلاده، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى تحسين علاقاتها مع القطاع الذي يعد أحد أعمدة الاقتصاد البريطاني وأكبر المتضررين من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مصدر مطلع القول إن جونسون استخدم نبرة تصالحية في حديثه أمس مع المديرين التنفيذيين للبنوك وشركات التأمين وشركات إدارة الأصول، حيث أكد جونسون دعمه للصناعة وشكر الحضور على دعمهم للشركات والأسر خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد.



وكان جونسون قد عقد أمس مائدة حوار عبر الإنترنت مع مسؤولين من القطاع المالي في بريطانيا بمشاركة وزير الخزانة ريشي سوناك، ومحافظ بنك إنجلترا المركزي أندرو بيلي، وهو الاجتماع الأول من نوعه مع المؤسسات المالية.



وبحسب المصدر كان جو الحوار أكثر تعاونية من المناقشات السابقة، التي أعاقتها الخلافات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وانضم جونسون إلى الاجتماع الذي استغرق حوالي 20 دقيقة في وقت مبكر، وتمت مناقشة مختلف الموضوعات مثل القواعد المنظمة لعمل القطاع وتأشيرات دخول بريطانيا والتمويل الأخضر.



وقال بيان للحكومة البريطانية، إن وزير الخزانة سيعقد المزيد من الاجتماعات مع مسؤولي البنوك وشركات التأمين وشركات إدارة الأصول خلال الفترة المقبلة.