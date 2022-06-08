بدأت اليوم بالخرطوم، جلسات الحوار السوداني - السوداني، بتيسير من الآلية الثلاثية التي تضم الاتحاد الأفريقي، الإيقاد، ويونيتامس، وبمشاركة اللجنة العسكرية الثلاثية برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، وعضوي المجلس الفريق أول شمس الدين كباشي، والفريق بحري إبراهيم جابر، ومعظم القوى السياسية.

وبحسب بيان صادر عن مجلس السيادة السوداني، مساء الأربعاء، أكد المتحدثون خلال الجلسة، على أهمية الحوار خلال هذه المرحلة المهمة من تاريخ البلاد، وضرورة توحيد الجهود والرؤى والعمل الجاد؛ للوصول لرؤية موحدة لإدارة الفترة الانتقالية.

وأوضح عضو مجلس السيادة واللجنة العسكرية الثلاثية، الفريق بحري إبراهيم جابر إبراهيم، في تصريح صحفي عقب الجلسة، أن «الجميع أمن على أهمية الحوار وضرورة أن يكون وطنياً، للتوصل لتوافق حول آلية إدارة الفترة الانتقالية، وتشكيل حكومة انتقالية».

وأشار إلى «الاتفاق على أهمية التوصل لتوافق حول إكمال هياكل ومؤسسات الفترة الانتقالية، وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة وحكومة مدنية كاملة».

وحث الفريق بحري جابر، بقية القوى السياسية على ضرورة المشاركة في المحادثات، والعمل على تغليب المصلحة الوطنية، وتحكيم صوت الحكمة وإعلاء روح التسامح.