وكيل ألفونسو ديفيز: تحدثت مع أندية أخرى

تحدث نيك هوسيه وكيل أعمال ألفونسو ديفيز، الظهير الأيسر لبايرن ميونخ، عن مستقبل النجم الكندي مع العملاق البافاري.

وقال هوسيه، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "هناك الكثير من التنقلات للقيام بها، تحدثت مع أندية أخرى، وكانت هناك رسائل بيننا، لكن لم ندخل في مفاوضات عميقة مع أي أحد".



وأضاف: "ديفيز يتواجد مع بايرن ميونخ، ويتبقى في عقده عامان، ولا نعرف ماذا سيحدث بعد عام من الآن.. هو سعيد في بايرن، وتوج بالعديد من الألقاب، هذا نادٍ جيد وواحد من أندية القمة في العالم".



وتابع: "لا توجد العديد من الأندية التي يمكن أن ينتقل إليها ديفيز إذا فكرت في الأمر، هناك اختيارات بين عدد قليل من الأندية، التي يمكن لرياضي مثل ألفونسو ديفيز الانتقال إليها".



بدوره، رد ديفيز على التكهنات المثارة حول مستقبله مع ناديه، قائلا: "شائعات الانتقال متواجدة، لكنها في النهاية تبقي شائعات".



وأتم: "ما زال يتبقى لي عامان مع بايرن، وهدفي الأساسي هو اللعب ومساعدة الفريق قدر الإمكان".