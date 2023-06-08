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تقرير: مقتل 15 وإصابة 50 في انفجار بمسجد بشمال أفغانستان

أرشيفية
أرشيفية
د ب أ
نشر في: الخميس 8 يونيو 2023 - 2:53 م | آخر تحديث: الخميس 8 يونيو 2023 - 2:53 م

أفادت وسائل إعلام أفغانية بوقوع انفجار داخل مسجد في مدينة فايز أباد بإقليم بدخشان، شمالي أفغانستان، اليوم الخميس، خلال جنازة نائب محافظ الإقليم الذي قتل في هجوم قبل يومين.

وأشارت قناة طلوع نيوز الأفغانية الإخبارية، نقلا عن مستشفى محلي، إلى مقتل 15 شخصا وإصابة 50. ووفقا لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، ربما لقي مسئولون رفيعو المستوى من طالبان حتفهم أيضا.

ولم تعلق حركة طالبان المسلحة التي تحكم أفغانستان منذ انسحاب القوات الدولية من البلاد، على الحادث، على الفور.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم.

من ناحية أخرى، أعلن تنظيم داعش مسئوليته عن تفجير سيارة مفخخة، أمس الأول الثلاثاء، مما أودى بحياة نائب المحافظ مولوي ناصر أحمد أحمدي، من حركة طالبان، وسائقه، بالإضافة لإصابة ستة أشخاص.


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