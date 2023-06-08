مستشار ألمانيا يعتزم الالتقاء برئيسة الحكومة الإيطالية في روما

يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس التوجه إلى العاصمة الإيطالية روما اليوم الخميس، من أجل الالتقاء برئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني.

وستكون هذه الزيارة الأولى من نوعها للمستشار الألماني للعاصمة الإيطالية منذ تولي زعيمة حزب "فراتيلي ديتاليا" اليميني المتطرف رئاسة الحكومة في إيطاليا في أكتوبر الماضي.

يذكر أن ميلوني قامت بأول زيارة رسمية لها لبرلين في فبراير الماضي. وأوضح شولتس آنذاك أنه يعتزم التعاون بشكل وثيق مع الحكومة الجديدة. ومن جانبها أبدت ميلوني، التي كانت قد هاجمت ألمانيا من قبل بشدة بصفتها سياسية معارضة، ميولا للتصالح.

ومن المحتمل أن تتناول المباحثات اليوم الحرب الروسية ضد أوكرانيا وكذلك موضوعات تتعلق بالاتحاد الأوروبي مثل سياسة اللجوء الأوروبية.