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وزير الخارجية السعودي يؤكد ضرورة العمل على منع عودة داعش من جديد

الرياض (د ب أ)
نشر في: الخميس 8 يونيو 2023 - 9:56 ص | آخر تحديث: الخميس 8 يونيو 2023 - 9:56 ص

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الخميس، ضرورة العمل على منع تنظيم داعش من استغلال أي فرصة للعودة من جديد.

ونقلت قناة "الإخبارية" اليوم، عن الوزير بن فرحان بن عبدالله قوله خلال افتتاح الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش الذي تستضيفه الرياض، إن "السعودية تؤمن بضرورة مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف".

وأضاف أن الاستقرار يتطلب جهودا دولية لمحاربة التطرف والإرهاب، مشيرا إلى أن "المملكة ستبذل جهدا لملاحقة داعش في كل مكان وسنجفف منابع تمويل الفكر المتطرف".

ويسلط الاجتماع الضوء على الدور الحاسم الذي يلعبه التحالف لمواجهة التهديد المستمر لداعش، كما يبحث مسار التعاون بين دول التحالف والتنسيق الدولي في مكافحة داعش وبخاصة في القارة الأفريقية وتطور التهديد الإرهابي في الشرق الأوسط ومناطق أخرى ومنع تمدده وانتشاره حول العالم ومواصلة التنسيق المستمر للقضاء عليه تماما.


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