تحرير 362 مخالفة تموينية متنوعة في الغربية

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، باستمرار الحملات اليومية للجان التفتيشية، والتي تم تكليفها لمراقبة الأسواق ومنع أي محاولات للغش التجاري إلى جانب التأكد من صحة وجودة المنتجات المعروضة وذلك حفاظا على صحة المواطن.

وتلقي المحافظ، تقريرا عن عمل اللجان داخل مراكز "السنطة، زفتى، كفر الزيات، وقطور"، يفيد بتحرير 362 مخالفة متنوعة حررتهم لجان التفتيش لوجود مخالفات صحية وتموينية، إلى جانب سحب عينات لأغذية مشتبه في صلاحيتها، وإعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية.

وشمل التقرير، تحرير مديرية الصحة 138مخالفة لعدم حمل شهادات صحية وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، إلى جانب تحرير مديرية التموين 92 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، ونقص وزن رغيف الخبز، وحقن دواجن بالمياه، وعدم وجود ميزان حساس، عدم مطابقة مواصفات العجين، عدم إعلان قائمة التموين.

كما شمل التقرير تحرير مديرية الطب البيطري 14 مخالفة للحوم المكشوفة والمذبوحة خارج السخانة، إلى جانب تحرير هيئة سلامة الغذاء لعدد 17 محضرا لأغذية فاسدة، وتحرير الوحدات المحلية 101 محضر نظافة وإشغالات.

وناشدت محافظة الغربية، المواطنين ضرورة مراجعة تاريخ الصلاحية المدون على المنتجات قبل الشراء مع الإبلاغ الفوري عن المخالفين على أرقام الشكاوى الآتية (مبادرة الغربية بتتغير بيكم على خدمة الواتس آب " ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧"، أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣).