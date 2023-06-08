أصبح نادي إنتر ميامي الأمريكي حديث العالم في الساعات الماضية، بعد الإعلان عن تعاقده رسميا مع المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكان ميسي قد أعلن في وقت سابق من يوم الأربعاء، انتقاله لصفوف فريق إنتر ميامي الأمريكي في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويُعد إنتر ميامي من الأندية حديثة العهد في الكرة الأمريكية، حيث تأسس النادي في عام 2018، وانضم بشكل رسمي إلى دوري النخبة الأمريكي لكرة القدم «MLS» في 2020.

ويقع مقر النادي في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، فيما يخوض الفريق مبارياته على ملعب نيو فورت لودردال ، والذي يبلغ سعته 18 ألف متفرج فقط، ولا يوجد به بوابات أو حواجز.

ويمتلك نادي إنتر ميامي الأخوين خورخي وخوسيه ماس، وشريكهما في ملكية النادي النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام لاعب نادي ريال مدريد السابق.

ويقود الفريق فنيا المدرب الأرجنتيني خافيير موراليس منذ الأول من شهر يونيو الجاري، خلفًا للمدرب الإنجليزي فيل نيفيل نجم مانشستر يونايتد السابق.

ويتواجد فريق إنتر ميامي في المركز الخامس عشر والأخير بجدول ترتيب مجموعته في الدوري الأمريكي، حيث ينقسم الدوري إلى مجموعتين أحدهما يلعب فيها أندية الشرق بالولايات المتحدة، والأخرى لأندية الغرب، ولكن لا يوجد هبوط إلى الدرجة الأدنى في المسابقة.

ويبلغ معدل أعمار فريق إنتر ميامي 25 عامًا، حيث يمتلك عناصر تمتلك الخبرة بنسبة أقل مع وجود عناصر شابة بشكل أكبر، فيما تصل قيمته التسويقية قبل انضمام ميسي 34 مليون يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية للنجم الأرجنتيني 45 مليون يورو.

ويمتلك إنتر ميامي بين صفوفه 20 لاعبا أجنبيا من أصل 30، بنسبة 67%، فيما يضم الفريق 12 لاعبا خاضوا مباريات دولية حتى الآن، فيما يعُد النجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين أبرز اللاعبين الذي لعبوا في صفوف الفريق الأمريكي منذ تأسيسه.