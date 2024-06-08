تُطلق وزارة الثقافة تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، اليوم السبت، الدورة الـ46 للمهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، والدورة الـ6 من مواسم نجوم المسرح الجامعي، في حدث متزامن وليلة استثنائية لدعم الحركة المسرحية المصرية.

يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لدعم الفنون وتنمية المواهب المسرحية في الأقاليم والجامعات.

وتنطلق فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في السابعة مساءً بمسرح السامر بالعجوزة، وتستمر فعاليات المهرجان حتى 29 يونيو الجاري، يُفتتح المهرجان بالعرض المسرحي "جميلة" لفرقة قومية بورسعيد، ويُشارك في المهرجان 26 عرضًا مسرحيًا مُختارًا من بين 116 عرضًا، تُقدم جميعها مجانًا للجمهور، وتُنظم الفعاليات الإدارة العامة للمسرح والتي تديرها سمر الوزير، وهي تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، ويدير المهرجان المخرج المسرحي السعيد منسي مدير إدارة الفرق بالإدارة العامة للمسرح.

في السياق ذاته، تُقام الدورة السادسة من مواسم نجوم المسرح الجامعي في التاسعة مساءً بمركز الهناجر للفنون الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، ويترأسه المخرج خالد جلال.

ووافقت وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني على زيادة عدد العروض المتنافسة إلى 12 عرضًا، تُقدم على مسارح مركز الإبداع الفني، مركز الهناجر للفنون، ومسرح الغد، وذلك تقديرًا لتميز العروض المشاركة، وتستمر عروض مواسم المسرح الجامعي حتى 14 يونيو.