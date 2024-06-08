يونيسف: أطفال غزة يفرون من العنف والرعب وعدم الأمان بدلا من الذهاب للمدرسة

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، اليوم السبت، إن أطفال قطاع غزة يفرون من العنف والرعب وعدم الأمان، بدلا من الذهاب إلى المدرسة.

وأضافت يونيسف في منشور عبر حسابها على منصة إكس: «بدل الذهاب إلى المدرسة يفر أطفال غزة من العنف، وبدل النوم في أمان مع أسرتهم يعانون العيش في خيام مؤقتة، وبدل التنعم بطفولة سعيدة يرون الرعب»، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وجددت المنظمة الأممية دعوتها إلى وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات دون عوائق إلى قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36801 فلسطيني، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات.

وفي الضفة الغربية، استشهد في الفترة ذاتها، 532 مواطنا، بينهم 132 طفلا.



