صحة غزة تطلق نداء استغاثة عاجلا لتوفير مولدات كهربائية لمستشفيات القطاع

أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة نداء استغاثة عاجلًا للمجتمع الدولي ومؤسساته الدولية والإغاثية؛ لتوفير مولدات كهربائية لمستشفيات قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان لها، صباح السبت، إنها تعتمد منذ 9 أشهر على المولدات الكهربائية لإمداد المستشفيات بالطاقة الكهربائية اللازمة على مدار الساعة، بعد تدمير محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن «عددًا من المولدات الكهربائية في المستشفيات تعرض لأعطال فنية كبيرة يصعب إصلاحها، والعدد الآخر تعرض للتدمير المباشر من قبل الاحتلال الغاشم».

وتوقعت «توقف المولدات الكهربائية في المستشفيات والمراكز الصحية المتبقية ومستودعات الأدوية؛ نتيجة منع دخول قطع الغيار اللازمة لصيانتها».

وحذرت من أن «توقف المولدات الكهربائية يعني الموت المحقق للمرضى والمصابين وانتهاء الخدمة الصحية بالكامل في قطاع غزة».

وقالت إن «قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمدت تدمير المولدات الكهربائية في مجمع الشفاء ومجمع ناصر والمستشفى الإندونيسي ومستشفى كمال عدوان شمال غزة بهدف إخراجها عن الخدمة».

ولفتت إلى أن «مستشفى شهداء الأقصى لازال يعمل على مولد واحد بعد تعطل أحد المولدين الرئيسين، مما ينذر بحدوث كارثة إنسانية».

وذكرت الوزارة أنها تواصل اتصالاتها مع المؤسسات الدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من أجل توريد مولدات جديدة وقطع غيار منذ بداية العدوان، ولكن دون جدوى نتيجة تعنت الاحتلال الإسرائيلي.