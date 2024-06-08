مصر تضيف 7 ميداليات جديدة في ثاني أيام بطولة العالم لليزر-رن

أضاف منتخب مصر للخماسي الحديث 7 ميداليات جديدة لبعثة مصر في ثاني أيام بطولة العالم لليزر-رن المقامة خلال الفترة من 7 إلى 9 يونيو في الصين بمشاركة 550 لاعبًا يمثلون 24 دولة يتنافسون في المراحل العمرية من 9 سنوات حتى الماسترز +70.

وشهد اليوم الثاني منافسات فردي الرجاء حيث توج أبطال مصر ب 7 ميداليات بواقع 4 ذهبيات وفضيتين وبرونزية.

وجاءت ميداليات مصر الذهبية من خلال كلا من: سهيل ابو عوف (تحت 9 سنوات)، حمزه صبحي (تحت 11 سنة)، مارك لبيب (تحت ١٣سنة)، علي ابو الفتوح (تحت ١٧ سنة).

واحرز الميداليات الفضية كلا من: مروان الفحله (تحت 9 سنوات)، ابو الحسن (الماستر تحت ٥٠ سنة).

فيما حقق الميدالية البرونزية محمد عبد الجليل (تحت ١٥ سنة).

وكانت فتيات مصر قد توجن بالأمس ب 7 ميداليات ايضًا (4 ذهبيات وفضيتين وبرونزية) ليصبح رصيد مصر في البطولة 14 ميدالية قبل اليوم الختامي غدًا الذي يشهد منافسات التتابع.

وتوجت فتيات مصر بالأمس ب 4 ميداليات ذهبية عن طريق كل من: عليا عنايت (تحت 17 سنة) بزمن قدره 9:42:69 دقيقة، وجودي رمضان (تحت 13 سنة) بزمن قدره 3:24:55 دقيقة، ورؤى عبد المقصود (تحت 11 سنة) بزمن قدره 2:16:96 دقيقة، وجودي مسعد (تحت 9 سنوات) بزمن قدره 2:26:96 دقيقة.

بينما أحرز الفضيتين كلا من: حلا شعبان (تحت 11 سنة) بزمن قدره 2:17:76 دقيقة، وفريدة خليل (تحت 15 سنة) بزمن قدره 6:41:79 دقيقة.

بينما حققت سلمى باز برونزية (تحت 15 سنة) بزمن قدره 6:42:75 دقيقة.

ويترأس البعثة اللواء حازم الدمهوجي عضو مجلس إدارة اتحاد الخماسي الحديث ويقود اللاعبين فنيًا هشام سليمان وإبراهيم سكر.