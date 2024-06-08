المرصد السوري: قتيلان وجرحى بانفجار سيارة ملغمة قرب المركز الثقافي الإيراني بدير الزور

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بانفجار سيارة دفع رباعي ملغمة بمواد متفجرة صباح السبت، في حي القصور بمحيط منطقة جامع «الفتح»، قرب المركز الثقافي الإيراني في مدينة دير الزور.

وقالت مصادر المرصد، إن «السيارة تابعة للميليشيات الموالية لإيران»، ذاكرة أن الحادث أدى إلى مقتل شخصين كانا يستقلانها، بالإضافة إلى وقوع جرحى.

وأشارت إلى أن قوات النظام السوري فرضت طوقًا أمنيًا حول موقع التفجير.

وفي 19 مايو الماضي، قتل قيادي تابع للميليشيات الإيرانية من جنسية مجهولة، في هجوم نفذه مسلحون مجهولون في بادية البوكمال بريف دير الزور، تزامنا مع إجرائه جولة تفقدية على النقاط المتمركزة في البادية.