محافظ بورسعيد يشهد الدورة التدريبية لمجالس إدارات الجمعيات التعاونية الإسكانية

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، فعاليات ختام الدورة التدريبية لأعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الإسكانية بمحافظة بورسعيد.

حضر الفعالية اللواء وليد فاروق البارودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، والدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، وحسن عمار، عضو مجلس النواب، والمهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي، وأعضاء مجلس الإدارة، ومجدي حسن عمار، رئيس الجمعية الاتحادية للبناء والإسكان بمحافظة بورسعيد.

في كلمته، استعرض محافظ بورسعيد جهود المحافظة في ملف الإسكان خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن بورسعيد شهدت كمًا هائلًا من الوحدات السكنية على مدار السنوات السابقة.

وتضمنت المشروعات إسكان اجتماعي وتعاوني للشباب، ومشروعات بديل العشوائيات، ومشروعات بديل الإزالات، حيث تم تنفيذ مشروعات الإسكان على أعلى مستوى بما يليق بأبناء محافظة بورسعيد.

وأشار اللواء عادل الغضبان إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها المحافظة لسرعة تسليم وحدات مشروعات الإسكان لمستحقيها من الشباب في بورسعيد.

وأضاف أن هناك تواصلًا دائمًا مع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وأن المحافظة طرحت حلولًا مرضية لمستحقي الإسكان التعاوني ببورسعيد لتذليل أي عقبات بالتنسيق مع نواب المحافظة.

ووجه الشكر لكافة الجهات التنفيذية والنيابية على مساعيها المستمرة في هذا الملف. وأوضح المحافظ أن مدينة "سلام مصر" هي إحدى المدن الواعدة بشرق بورسعيد، والتي تم إنشاؤها تماشيًا مع خطة الدولة نحو التوسع في المجتمعات العمرانية لاستيعاب المشروعات السكنية والقومية الجديدة التي تقوم بها الدولة، تحقيقًا لخطة التنمية المستدامة في كافة الاتجاهات.

وشدد على ضرورة تعاون الشباب مع الدولة لاستكمال الإنجاز، وذلك بتعمير أرض سلام بورسعيد بعد توفير كافة الخدمات.

وخلال كلمته، وجه اللواء وليد البارودي الشكر لمحافظ بورسعيد، مؤكدًا أن اللواء عادل الغضبان يولي ملف استكمال مشروعات الإسكان ببورسعيد اهتمامًا بالغًا.

وأضاف أن هناك تعاونًا كبيرًا ومثمرًا بين المحافظة والهيئة، وأن التواصل مستمر مع محافظة بورسعيد لإنجاز المزيد من مشروعات التعاون المشتركة مع المحافظة.