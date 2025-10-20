ترامب يدعو إلى وقف القتال في أوكرانيا وتقسيم دونباس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، إنه يرى أن أوكرانيا وروسيا عليهما تجميد خط المواجهة وإنهاء الصراع، وهو ما سيشمل تقسيم منطقة دونباس الواقعة شرق أوكرانيا نتيجة لذلك.

وأوضح للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان": "نعتقد أن ما يجب عليهما فعله هو التوقف عند خطوط المواجهة التي هم عليها الآن.. والعودة إلى ديارهم، والتوقف عن قتل البشر والانتهاء من ذلك".

وبسؤاله عما إذا كان قد أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بضرورة التنازل عن دونباس لروسيا، أجاب ترامب قائلا: "لا. لم نناقش هذا الأمر مطلقا".

وكان زيلينسكي قد التقى بترامب في واشنطن يوم الجمعة الماضي.

وعلى صعيد متصل، نقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن مصادر لم تسمها، القول إن ترامب حث زيلينسكي خلال اجتماعهما يوم الجمعة على التخلي عن دونباس بالكامل من أجل إنهاء الحرب.

ومن شأن هذه الخطوة أن تسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتحقيق أحد أهم أهدافه في الحرب التي بدأها في فبراير 2022.

وقال ترامب، إنه يعتقد أن روسيا قد "استولت" بالفعل على نحو 78% من الأراضي، مضيفا أنه يريد توقفا في ساحة المعركة، مؤكدا أن الجانبين عليهما مناقشة التفاصيل في وقت لاحق.

وأضاف أن "التفاوض على الأمور الباقية في غاية الصعوبة". وبسؤاله عما يعتقد أنه يجب أن يتم فعله بمنطقة دونباس، قال ترامب: "فليتم تقسيمها كما هي. إنها مقسمة الآن".

وجاءت تصريحات ترامب على متن رحلة عودته من فلوريدا إلى واشنطن.

جدير بالذكر أن عدد سكان منطقة دونباس الصناعية كان يبلغ نحو 6.5 مليون نسمة، قبل عام 2014، وكانت مركزا للصناعات الثقيلة في أوكرانيا، وهي غنية بالفحم والحديد.

ومن شأن التنازل عن منطقتي دونيتسك ولوهانسك أن يعني حصول روسيا على أراضي بدون قتال، وهو ما لم تتمكن منه عسكريا.